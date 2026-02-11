Csúszhat Paks 2: szerződést bontott a Roszatom a Siemens Energyvel

A németországi Siemens Energy nem tudta teljesíteni a Paks 2 projekt kapcsán vállalt szerződéses kötelezettségét, ezért a beruházás fővállalkozója, a Roszatom év végén felbontotta vele a szerződést – írta a Roszatom közleménye alapján a Bloomberg.

A Világgazdaságnak egy forrás megerősítette a hírt, de szerinte a Siemens nem saját döntésből szegte meg a szerződést, hanem az történt, hogy a Bundestag miatt nem kapták meg az exportengedélyt.

A Roszatom közleménye szerint a projekt szempontjából nem lényeges a szerződésbontás, ugyanis a Siemens a Paks 2 irányító- és vezérlőrendszerének csak bizonyos elemeinél szállt volna be, a projekt teljes berendezéseinek kevesebb mint 4 százalékát tette volna ki.

Most keresik a Siemens kiváltásának a lehetőségét.

A Portfolio által megkérdezett szakértő szerint viszont ez kifejezetten kedvezőtlen fejlemény. Azt magyarázta, hogy az irányítástechnika egy atomerőmű “idegrendszere”, és “a nemzetközi Roszatom-projektekben a bevett gyakorlat eddig az volt, hogy a biztonsági irányítástechnikát a francia Framatome szállította Siemens-komponensekkel, míg a nem biztonsági (például turbinaoldali) rendszereket tipikusan a Siemens Energy adta.”

Ez a konstrukció évekig stabil iparági standardnak számított, az orosz-ukrán háború miatt viszont érdemben változott a helyzet, a német hatóságok sokáig nem adták ki az exportengedélyt a roszatomos projekteknél.

A szakértő szerint a valódi kérdés az, hogy a beszállítóváltás után módosítani kell-e terveket, és ha igen, az milyen hatással lesz a hatósági eljárásokra és ütemtervekre.