Esővel tér vissza a tavaszias idő

A következő napokban ismét tavasziasabb arcát mutatja majd időjárásunk. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a délies áramlás, ami pár fokkal melegebb, egyúttal nedvesebb levegőt hoz magával a Földközi-tenger térsége felől, írja az Időkép.

Ennek köszönhetően egyre többfelé emelkedik 10 fok fölé legmagasabb hőmérséklet, csütörtökön és pénteken délen akár 15-16 fokos maximumok is előfordulhatnak.

Az enyhülés mellé azonban eső is érkezik: több helyen már szerdán is előfordulhat gyenge eső, északon havas eső, kevés hó, majd csütörtök délután délnyugat felől újabb csapadékzóna éri el hazánkat, mely várhatóan péntek este távozik kelet felé. Azonban pénteken már helyenként több-kevesebb napsütésre is van esély.