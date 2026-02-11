Síneken ragadt autót sodort el a vonat Isaszegnél

A rendőrök lélekjelenlétén múlott csak, hogy Isaszeg és Pécel között egy vasúti átjárónál nem történt tragédia a napokban. A Pest vármegyei rendőrség Facebook-bejegyzése szerint egy autós a hajnali órákban, rossz látási viszonyok között lecsúszott az útról, és a vasúti átjárónál a sínekre sodródott.

A kocsi elakadt, egy vonat pedig nagyon közeledett. A helyszínre érkező rendőrök azonnal intézkedtek, és segítettek a bent ülőknek elhagyni az autót.

Szerencsére mindenki időben kiszállt, azonban az utasokat nem szállító vonat elsodorta az autót.

A baleset során senki sem sérült meg, az eset körülményeit vizsgálják. (via HVG)