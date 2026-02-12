Az ország több menzáján is főztek a hungarocellel kevert sóval, a Nébih is vizsgálatot folytat

A 444 információi szerint az ország több megyéjében is észlelték már a menzákon azt a szennyezést, amire először Gödöllőn figyeltek fel. Szerdán az RTL Híradó mutatta be, hogy egy több óvodába és iskolába is szállító konyhán azt vették észre, hogy a babfőzelékben fehér, hungarocellszerű golyócskák jönnek az étel tetejére főzés közben.

Amikor a gyanús szemcséket átszitálták és felforralták, a golyók néhány perc alatt megduzzadtak. Ez alapján nem sok kétség maradt, hogy nem természetes összetevőről van szó.

Fotó: Olvasói fotó

A helyi közétkeztető cég, a Kalória Gödöllői Nonprofit Kft. vezetője így számolt be a Facebookon a történtekről:

„Történt, hogy kora reggel csörgött a telefonom, hívott az élelmezésvezető kollégám, hogy baj van, fehér golyók kezdtek felúszni a babfőzelék tetejére. Rögtön a konyhára rohantam, kiderült, valóban hungarocell golyók vannak az ételben. Közben persze megmozgattunk minden követ, hogy valamit tudjunk adni ebédre 3200 gyermeknek. Átnéztük az összes csomagolást, hungarocell golyónak egyikben sem volt nyoma, majd a sóra terelődött a gyanú. Átszitáltuk, kiterítettük tepsibe, semmi. Majd beletettük egy fazék vízbe, ahol az apró fehér golyócskák egyből elkezdtek felúszni a víz tetejére. Ekkor feltettünk főni 1kg sót egy lábasban és ezek a pici, a sóban alig észrevehető, a milliméter töredéke méretű golyók pár perc alatt több milliméteresre duzzadtak. A szakmában töltött 20 évem alatt soha nem láttam még ilyet.”

A gödöllői cég ezután kiöntötte a hungarocellel kevert babfőzeléket, több mint 2000 litert, és újrafőzték az ebédet. Értesítették a Nébihet is, akik kimentek a helyszínre és mintát vettek, de beszéltek a gyanús sót forgalmazó céggel is, akik nem is tagadták a problémát, sőt, a poszt szerint lényegében elismerték, hogy maguk is tudtak a lehetséges szennyezésről.

„Telefonálgatni kezdtünk a beszállítóknak, eljutottunk a gyártóig, aki közölte, hogy igen, hát újrahasznosított, szennyezett bigbag zsákban kapták a sót és hát kerülhetett bele némi polisztirol” – áll a gödöllői cég bejegyzésében.

„A történetet viszont nem fogjuk annyiban hagyni, mert nem kerülhet ki ilyen termék a magyar boltok polcaira”

- írta Hatolkai Máté, a gödöllői közétkeztetési cég vezetője.

A Tassi jódozott só és a közkonyhások szerint a sóból származó szennyezés. Fotó: Olvasói fotó

Mint megtudtuk, azóta újabb közétkeztetési cégeknél jelentkezett ugyanez az ételszennyezés, az ország különböző pontjain.

Ezt Zoltai Anna, a 400 közkonyhát összefogó szervezet, a Közétkeztetők, Élelmezésvezetők Országos Szövetségének elnöke is megerősítette a 444-nek.

„További közékeztetők is észlelték már a problémát. Nekem a kiskunlacházi konyha vezetője jelezte először, de tegnap és a mai napon több más jelzés is érkezett a szövetség tagjaitól, hogy találkoztak ezzel a sószennyezéssel” – mondta nekünk Zoltai Anna.

Mint kiderült, mindenhol a Nyírtasson csomagolt, Tassi jódozott erdélyi vákuum só néven forgalmazott kilós kiszerelésű sóval főztek.

Zoltai Anna, aki korábban a Nébih Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti osztályának is volt a vezetője, különösen aggasztónak tartja, hogy több tétel is érintett, vagyis eltérő gyártási időpontokkal ellátott zacskókban is megjelentek a golyócskák: a közkonyhákról októberi, novemberi és decemberi fertőzött tételekről is beszámoltak.

Mint ő is megerősítette, erős a gyanú, hogy polisztirolgolyókról, köznapi nevén hungarocellről van szó, ezek kerülhettek a konyhasóba. Ennek a kockázata, hogy szobahőmérsékleten a fehér sóba keveredve nem nagyon lehet észrevenni, párának és hőnek kitéve azonban, magyarul főzés közben a többszörös méretükre duzzadnak.

„Nem tudjuk, hogy veszélyes lehet-e az egészségre, ezt az illetékes hatóságoknak kell megvizsgálniuk. Az biztos, hogy miután észlelték, egyetlen menzán sem szolgáltak fel szennyezett ételt, a közkonyhák az elvárható gondossággal jártak el. Ugyanez a márka azonban kiskereskedelmi forgalomban is kapható, így az akár a háztartásokba is eljuthatott”

- mondta Zoltai Anna.

Információink szerint a szennyezést a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal Élelmiszerláncbiztonsági Hatósága és a Nébih is vizsgálja, de egyelőre nyilvánosan nem kommunikáltak róla.