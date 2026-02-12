Megverte egy osztálytársát, megütötte az igazgató-helyettest, vádat emeltek egy ceglédi fiatalkorú ellen

Vádat emelt a Budakörnyéki Járási Ügyészség közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmény miatt egy fiatalkorú fiú ellen, aki bántalmazott egy pedagógust és egy diákot – közölte megyei főügyészség csütörtökön.

A ceglédi fiú egy helyi középiskolába járt, ahol 2025 szeptemberében tartották az országos kompetenciamérést. Mivel nem akarta végrehajtani a feladatokat, szóváltásba keveredett a teremben tartózkodó pedagógusokkal. Az egyik tanár ekkor a fiú fegyelmezése érdekében a tanterembe hívta az iskola igazgatóhelyettesét. A diák vele is szóváltásba került, trágár szavakkal illette, és ököllel meg is ütötte őt, könnyű sérüléseket okozva.

Szintén tavaly szeptemberben, de még ez előtt az eset előtt „a fiatalkorú vádlott egy másik diákkal került konfliktusba, akinek a ruháját festékkel leöntötte, majd bosszúból, mivel a sértett jelezte a történteket a tanárnak, megverte az osztálytársát” – írja a vádhatóság.

A fiatalkorút közfeladatot ellátó személy elleni erőszak bűntette mellett alapeseti és minősített könnyű testi sértés vétségével vádolják. A bűnösségéről a Ceglédi Járásbíróság fog dönteni. (MTI)