Új jelöltet keres magának Nyíregyházán a Fidesz a vadászbalesetet szenvedett Polgári András helyett

Nem ő indul Nyíregyházán egyéni képviselőjelöltként – ebből az újságírói kérdésre adott szűkszavú Gulyás Gergely-válaszból derült ki, hogy a Fidesz lecseréli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 1-es számú egyéni választókerületben a jelöltjét. Itt eleve egy jelöltcsere volt vagy lett volna, Szabó Tünde eddigi képviselő helyett Polgári András, a megyei kormányhivatal főigazgatója indult volna.

Polgári azonban decemberben balesetet szenvedett, azóta teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, korábban tervezett interjúit is lemondta. A 24.hu senki által nem cáfolt információja szerint egy december végi vadászaton lábon lőtte saját magát. A kormányhivatal csak annyit közölt, hogy Polgári András szabadsága alatt balesetet szenvedett, orvosi ellátásban részesült.

A részletekről orvosi titoktartásra és a személyiségi jogokra hivatkozva nem adtak tájékoztatást. Most Gulyás Gergely is azt mondta a Polgári állapotát firtató kérdésre, hogy ez egy egészségügyi információ, ami különleges személyes adat, de, tette hozzá, napi szintű információja nincs az állapotáról. Arról nem beszélt, hogy a Fidesz mikor nevezi meg az új nyíregyházi jelöltjét.

Szabolcs-Szatmár-Bereg 01 Nyíregyháza ma 12:46 Fontos jelöltek Gajdos László Tisza Kovács Koppány Zoltán Mi Hazánk Bacsikné Szigeti Gabriella DK Feltételezett erőviszonyok Ellenzéki Inkább

ellenzéki ¯\_(ツ)_/¯ Inkább

fideszes Fideszes A korábbi választások eredménye alapján.

Eddig egyébként a Nemzeti Választási Iroda adatai szerint 248 egyéni képviselőjelölt-jelölt igényelt ajánlóívet. A szabolcsi 1-es körzetből egy jelölt, a DK-s Bacsikné Szigeti Gabriella került eddig az NVI nyilvántartásába.