314 milliárd forint átcsoportosítását rendelte el a kormány

A kormány 314 501 489 348 forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésére a csütörtöki Magyar Közlöny szerint. Ahogy a 24.hu is írja, az Orbán Viktor által jegyzett határozat szerint „a rezsivédelmi szolgáltatás biztosításáért járó” 2026. első negyedévi pénz a Lakossági Rezsivédelmi Alapból kerül át a rezsivédelmi szolgáltatások ellentételezésére.

A feladatot azonnali határidővel Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternek kell teljesítenie, arról pedig Lantos Csaba energiaügyi miniszter gondoskodik, hogy a 314,5 milliárd forintot a rezsivédelmi szolgáltatásra szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók megkapják.

189 744 245 868 forintot a forrás rendelkezésre állása után azonnal, 124 757 243 480 forintot pedig március 16-ig kell átutalni.