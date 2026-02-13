A polgármester szerint többen meghaltak és sokan súlyosan megsérültek egy tűzben Budakeszin

Fotó: Győri Ottilia/Facebook

Kigyulladt egy kétszintes épület Budakeszin, a Zichy Péter utcában, a katasztrófavédelem közlése szerint a lángokat kora reggelre oltották el. A mentőszolgálat tájékoztatása szerint 22 embert láttak el, négyen életveszélyes sérülést szenvedtek. Budakeszi polgármestere, Győri Ottilia információi szerint halottak is vannak, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság közlése szerint az épület romjai között három halottat találtak.

Fotó: Győri Ottilia/Facebook

A 24.hu a Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól azt az információt kapta, hogy egy kétszintes, sorházjellegű épület gyulladt ki, és mire a tűzoltók a helyszínre érkeztek, az épületrész közel kétszáz négyzetméteren égett, a tűz átterjedt a tetőszerkezetre is.

A mentésben több településről érkezett tűzoltók, a mentők, a rendőrség és a közterület-felügyelet munkatársai is részt vettek, az Országos Mentőszolgálat több mint 40 kollégája 18 menőautóval vonult a helyszínre, a sérülteket nyolc budapesti kórházba szállították.

Fotó: Győri Ottilia/Facebook

Az önkormányzat a hivatalban éjszakára szállást biztosított azoknak, akiknek erre szükségük volt.