Bangladesi választás: a Bangladesi Nemzeti Párt földcsuszamlásszerű győzelmet aratott

Tarique Rahman lehet a következő miniszterelnök Bangladesben, miután a Bangladesi Nemzeti Párt a Reuters beszámolója szerint földcsuszamlásszerű győzelmet aratott.

A párt biztosította magának a szükséges számú mandátumot – 299-ből 212-t –, ami kétharmados többséget jelent, illetve azt, hogy ez várhatóan helyreállítja a politikai stabilitást a dél-ázsiai országban.

Tarique Rahman megfogadta, hogy helyreállítja Bangladesben a demokráciát: pártja pénzügyi támogatást ígért a szegény családoknak, 10 éves korlátozást a miniszterelnöki tisztség betöltésére, a gazdaság fellendítését és korrupcióellenes intézkedéseket.

A párt megköszönte az eredményt támogatóinak, és kijelentette, hogy nem lesz győzelmi ünnepség, helyette imádkozást hirdettek a túlnyomórészt muszlim ország jólétéért.