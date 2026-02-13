Celluxszal ragasztotta le egy síró kisgyerek száját, vádat emeltek a bölcsődei nevelő ellen

Kiskorú veszélyeztetése és más bűncselekmények miatt vádat emeltek egy bölcsődei nevelőnő ellen, aki két kisgyereket is bántalmazott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség pénteken az MTI-vel.

Az Érdhez közeli településen élő nő egy Pest vármegyei bölcsődében dolgozott nevelőként. 2023 novemberében, amikor a gyerekek az alvásból ébredeztek, az egyik gyermek hangoskodni kezdett, ekkor a nő odament hozzá és egy babbal kitömött játékot a kisfiúnak dobott. A gyerek az arcához kapott, mert a játék a szeme alatt találta el.

A nevelő csoportjába járt egy beszoktatás alatt álló kislány is, aki gyakran sírt. Az egyik alkalommal a nő a síró gyermekhez ment, a száját és az orrát egy széles cellux ragasztóval leragasztotta. Miután kolléganője rászólt, a nő leszedte a ragasztót, azonban rövid időn belül ismét visszatette a kisgyerek orrára és szájára.

A nevelő a kisgyermekgondozói feladatköréből adódó kötelességét súlyosan megszegte, amivel a kiskorú érzelmi fejlődését veszélyeztette.

Az Érdi Járási Ügyészség a nőt kiskorú veszélyeztetése és minősített könnyű testi sértés mellett közfeladatot ellátó személy eljárásában elkövetett bántalmazással is vádolja. A bűnösségéről az Érdi Járásbíróság dönt majd.