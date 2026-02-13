Késsel támadt meg egy férfi egy rendőrt a párizsi Diadalív alatt

Késsel felfegyverzett férfi rendőrökre támadt pénteken a párizsi Diadalív alatt, egyikük rálőtt és megsebesítette, közölte a hatóság.

A támadó a Napóleon-korabeli műemlék alatt található ismeretlen katona sírjánál az örökláng meggyújtási szertartásának biztonságán őrködő egyik rendőrt vette célba. Egy másik rendőr rálőtt a támadóra, aki megsebesült. A belügyminiszter szerint nagyon súlyos, életveszélyes az állapota.

Fotó: GUILLAUME BAPTISTE/AFP

A rendőrség szerint a díszőrségen álló egyik rendőrt a támadó a késsel könnyebben megsebesítette, mielőtt a társa rálőtt volna. Az ügyben a francia terrorellenes ügyészség indított vizsgálatot.

A Párizs melletti Seine-Saint-Denis-ben lakó férfi terrorellenes megfigyelés alatt áll „radikalizálódás” miatt. (MTI)