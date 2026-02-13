Magyar feliratú táblákat fújtak le fekete festékkel Szatmárnémetiben

Rövid időn belül Szatmárnémeti kép pontján is magyar nyelvű feliratot fújtak le fekete festékkel, számolt be a Maszol.

A lap szerint ismeretlen tettesek megrongálták a Hám János utcanevet viselő utcanévtáblát, lefestették az „utca” feliratot. Szintén lefújták a Római Katolikus Egyház tulajdonában lévő, Szatmárnémeti történelmi városközpontjában álló Urunk Mennybemenetele római katolikus székesegyház nemrégiben befejezett teljes körű felújítását jelző táblát is, amely arról tájékoztat, hogy a felújítás részben a magyar kormány támogatásával valósult meg.

A Szatmár Megyei Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) határozottan elítélte a vandalizmusnak minősülő cselekményeket, és felszólította az illetékes hatóságokat az eset kivizsgálására, valamint arra, hogy tegyenek meg minden szükséges intézkedést a hasonló cselekmények megelőzése érdekében.

A jelenleg érvényben lévő törvények alapján azokon a településeken, ahol a kisebbség aránya meghaladja a 20 százalékot, kötelező a kisebbségi nyelvű feliratok elhelyezése a közterületeken. Szatmárnémetiben ez az arány jóval a törvényben előírt minimum felett van, így a magyar nyelvű feliratok használata nemcsak természetes, hanem jogszabályi kötelezettség is.