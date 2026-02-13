Már több mint 270 zeneipari szereplő állt ki a szórakozóhelyek vegzálása ellen

Eddig összesen 91 hazai klub és koncerthelyszín, valamint több mint 180 zeneipari szereplő csatlakozott az ország minden tájáról ahhoz a szakmai kiálláshoz, ami a zenei közösségi terek védelmében szólalt fel.

A múlt héten több mint 50 szórakozóhely adott ki közös nyilatkozatot az új, kábítószer-ellenes rendelet jogalkalmazása ellen, mert szerintük az lehetőséget teremt jogkövető, a hatóságokkal együttműködő helyek ellehetetlenítésére is, átláthatatlan és félelemkeltő módon. Az aláírók – köztük a Budapesti Park, a Dürer Kert, a Kobuci, az A38, az Akvárium, valamint számos vidéki klub – azt állítják, a zenei helyszínek vegzálása nem csökkenti érdemben a drogfogyasztást, viszont munkahelyeket és kulturális tereket sodor veszélybe, ezért szakmai párbeszédet és együttműködést kezdeményeztek.

Az újonnan csatlakozó támogatók között szerepel a Sziget Fesztivál, a Szegedi Ifjúsági Napok, a Fishing On Orfű, a hazai könnyűzene szakmai ernyőszervezete, a Music Hungary Szövetség, valamint többek között olyan előadók, mint a 30Y, az Analog Balaton, Azahriah, Beton.Hofi, a Carson Coma, Dzsúdló, az Elefánt, a Follow The Flow, az Irie Maffia, Krúbi, a Parno Graszt, a Punnany Massif vagy a Wellhello.

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A csatlakozók közös álláspontja szerint a drogfogyasztás összetett társadalmi jelenség, amire nem megoldás a kulturális terek megbélyegzése vagy ellehetetlenítése.

„Mindez nemcsak biztonságos közösségi tereket és munkahelyeket sodor veszélybe – különösen azokban a régiókban, ahol egy-egy kisebb klub jelenti az élőzenei kultúra egyetlen hozzáférhető formáját –, hanem hosszú távon az egész magyar kultúrát is gyengíti. Éppen ezért elengedhetetlen a szakmai párbeszéd, az együttműködés és a közös megoldások keresése”

– írták, hozzátéve, hogy az egyeztetés irányába az első lépés már megtörtént. „A formálódó szakmai összefogás – ami jelenleg még nem formális szervezet, hanem nyitott, ügyalapú együttműködés – célja, hogy keretet biztosítson a tapasztalatok megosztásához és a közös gondolkodáshoz a döntéshozókkal és a hatóságokkal”.

Az aláírók szerint kibontakozó, példátlan összefogás egyértelmű üzenetet közvetít: a biztonság közös felelősség, a megoldás pedig párbeszéddel kezdődik.

Az első nyilatkozatot jegyző Pécsi Est januárban azzal került be a hírekbe, hogy éles, többkörös szóváltásba keveredett a rendőrséggel, miután a klubban egy péntek este szokatlanul kemény, belemenős drograzziát tartottak ott a rendőrök – de nem találtak semmit. A razziáról és az azt követő közlemény-párbajról itt és itt és itt írtunk bővebben. Az új drogrendelet kapcsán még novemberben beszéltünk több szórakozóhely tulajdonosával, akik szerint a kormány követelései betarthatatlanok, hiszen egy nagyobb méretű helyen nem lehet állandóan garantálni, hogy valaki ne fogyasszon kábítószert.

Horváth László kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos a múlt héten a Facebookon azt írta a kiállásról, hogy szerinte „egyetlen üzletnek, klubnak vagy szórakozóhelynek sem kell tartania a bezárástól, amely betartja a jogszabályokat és jól láthatóan, egyértelműen fellép a kábítószer-használat ellen.” Hozzátette, hogy minden eddig bezárt üzlet aktív szerepet vállalat a kábítószer-terjesztésben.