MSZP: A kormányváltás jelöltjeit támogatjuk 2026-ban

„2021 óta hazudoznak nekünk a gödi Samsung-gyár ügyében, a tavalyi feljelentésünket is elsüllyesztették, de ma már mindenki látja, mi zajlott ott. Ugyanaz, ami lehetséges Bátonyterenyén, Pápa közelében, Sóskúton és számos más településen. Ennek változnia kell, ehhez pedig új kormány kell” – olvasható az MSZP közleményében, amit azzal folytatnak, hogy „a magyar baloldaliak túlnyomó többsége ma úgy látja, hogy a kormányváltás érdekében 2026-ban minden egyéni választókerületben kizárólag a legtöbb szavazatot elérni képes jelöltnek kell indulnia a Fidesz jelöltje ellen”.
Ezért az MSZP Országos Elnöksége (vagyis Komjáthi Imre, Korózs Lajos, Gurmai Zita, Kis Andrea, Györfi Mihály, Gyuris Dávid, Hajmási Judit, Hiszékeny Dezső, Korózs Benjamin, Márton Roland, Pusztai Patrik és Tóth Bertalan) az alábbi döntéseket javasolja az MSZP Kongresszusának:
„Ha 2026-ban elérjük a kormányváltást, utána haladéktalanul új választási rendszer kidolgozását kell megkezdeni, hogy mielőbb megkezdődhessen az igazi munka: egy új, szolidárisabb Magyarország kiépítése” – írják.