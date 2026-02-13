Nagy csinnadrattával átadtak egy 40 millióból "épült", döngölt földes parkolót Sátoraljaújhelyen

„Az elmúlt években Sátoraljaújhely példát mutatott abban, hogyan lehet tudatosan, kormányzati támogatással, helyi együttműködéssel és felelős városvezetéssel valódi fejlődési pályára állni” - írta egy Facebook bejegyzésben Bánné Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, fideszes országgyűlési képviselőjelölt.

„A most megvalósuló parkolófejlesztés jól példázza ezt a gondolkodást. Ez a beruházás nem pusztán parkolóhelyek kialakításáról szól, hanem a turisztikai és gazdasági infrastruktúra tudatos bővítéséről, ezúttal a Versenyképes Járások Programnak köszönhetően” - folytatódott a bejegyzés.

És akkor lássuk ezt a példázatot, amit ünnepélyes keretek között adtak át:

Azzal ugyan nem büszkélkedett el Bánné Gál Boglárka, hogy ez a Nyugat-Európát is megszégyenítő parkolókivitelezés mennyibe került, erről csak egy tábla árulkodik: