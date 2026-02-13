Napsütés, tavaszias idő, havas eső, havazás

A következő napokban mindenki örülni fog. Az is, aki inkább a tavaszt szereti, de az is, aki még maradna a télnél. Legalábbis az Időkép előrejelzése szerint lesz itt mindenféle időjárás: pénteken például leginkább napsütéses, akár 12 fokos időnk is lehet, miközben szombatra már esőt, majd havas esőt és havazást is mondanak. Aznap reggel -4 és +3, délután pedig 7 és 15 fok között alakul a hőmérséklet.

Vasárnap is többfelé számíthatunk esőre, havas esőre, havazásra, de délután már egyre többfelé kisüthet a nap. Közben viszont erős, viharos, néhol erősen viharos az északi, északnyugati szél lesz, és erős lehűlés is érkezik, a legmagasabb hőmérséklet mindössze -2 és +6 fok között alakul.