Szombat délelőtt autóbalesete volt Tállai András államtitkárnak, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 7-es számú választókerület fideszes képviselőjelöltjének – írja a szol24.hu a Mezőkövesd Képekben Facebook-csoport alapján. Ebben a csoportban egy képet is közzé tettek az esetről.

A kép leírása szerint Gelej és Mezőcsát között történt a baleset, teljes útzár mellett helyszíneltek a rendőrök. Azt is írják, hogy Tállai Andrásné tájékoztatása szerint a kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők.

Frissítés

Az ügyben megszólalt Tállai András is a Facebook-oldalán. Azt írja: „Igaz a hír, a mai nap folyamán szolgálati autómmal lakossági fogadóórára utazva balesetet szenvedtünk kolléganőmmel. A gépjárművet én vezettem. Az incidensnek rajtunk kívül nem volt más érintettje, mi könnyebb sérüléseket szenvedtünk.”

Hozzátette: „Az ilyenkor szükséges teszteket elvégezték, természetesen semmilyen befolyásoltság alatt nem álltam. Akiknek az elrendelt útzár kellemetlenséget okozott, tőlük elnézést kérek!”