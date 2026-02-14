Embert ölt az Aston Martin Győr központjában

Halálos baleset történt Győr belvárosának közepén, a Városháza közelében, a Szent István úton. Egy városszerte ismert zöld Aston Martin luxuskocsi ütött el egy 80 év körüli idős asszonyt.

Az első hírek és videófelvételek alapján annyit tudni biztosan, hogy a luxusautó a kétszer kétsávos úton előbb áttért a szemközti sávba, majd a túloldali buszmegállót lerombolva a járdán elütött egy idős nőt, aki meghalt. A Kisalföld egyik cikke szerint egy 30 éves férfit fejsérüléssel szállítottak kórházba, ahová egy 20 év körüli nőt is bevittek megfigyelésre. Az autó feltehetőleg nagy sebességgel haladhatott, mert a balesetben totálkárosra tört, a buszmegállóban lévő padot pedig miszlibe aprította, majd még a mögötte levő ház falát is megbontotta.

Az ügyet kitárgyaló Reddit-topik több hozzászólója is megjegyezte, hogy a jellegzetes külsejű luxuskocsi sofőrje a vad vezetési stílusáról volt ismert a városban.