Meghalt a Széchenyi Akadémia elnöke

Életének 89. évében szombat hajnalban meghalt Maurer Dóra, a Széchenyi Akadémia elnöke, a Nemzet Művésze, Kossuth-díjas képzőművész és Munkácsy Mihály-díjas grafikus, festőművész és filmkészítő. Maurer az új magyar avantgárd egyik legjelentősebb alkotója volt, a filmes-fotós-festő aktív pályafutása több mint ötven évig tartott.

Maurer Dóra

Maurer Dóra 1961-ben kapott diplomát a Képzőművészeti Főiskolán, Hincz Gyula és Ék Sándor tanítványaként. 1990-től a Képzőművészeti Főiskola docense, 2003 óta egyetemi tanára, 1999 és 2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas volt. 1993-tól a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia levelező, 1998 óta rendes tagja, 2017-től az Akadémia elnöke.

Munkáit bemutatták egyebek között a világ számos nagyvárosában, Budapesten az Ernst Múzeumban és a Ludwig Múzeumban. Szenzációszámba ment, amikor 2019-ben önálló kiállítása nyílt a Tate-ben, a világ egyik legfontosabb képzőművészeti múzeumában.

Rövidfilmeket is készített.

Művészetét 1995-ben Munkácsy Mihály-díjjal, 1997-ben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének díjával, 2000-ben a Soros-alapítvány képzőművészeti díjával, 2001-ben Pro Cultura Urbis-díjjal ismerték el. 2003-ban Kossuth-díjat kapott nemzetközileg is elismert alkotásaiért és kiállításaiért, nagy jelentőségű művészi és pedagógiai munkásságáért. 2015-ben Hazám-díjjal tüntették ki. 2018-ban Prima díjat kapott, 2021-ben lett a Nemzet Művésze. (MTI)