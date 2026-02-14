Viharos széllel jön vissza a hideg

A tavaszias hangulatnak egy markáns hidegbetörés vet véget az előttünk álló hétvégén - írja az Időkép. A szombati nap még tavaszias, enyhe lesz, ám a vasárnapra virradó éjszaka feltámad a szél észak-nyugat felől és viharossá is fokozódhat.

A legerősebb széllökésekre a délelőtti, kora délutáni órákban számíthatunk az Időkép szerint, ekkor a Dunántúlon többfelé 70-80, a Bakonyban és a Balaton térségében, valamint a Soproni-, Kőszegi-hegységben

90-110 km/órás széllökések is előfordulhatnak.

A szél csak az esti, késő esti órákban veszít jelentősen erejéből, de északkeleten még ekkor is előfordulhatnak erős lökések. A beömlő hideg hatására szombathoz képest jelentősen visszaesnek a hőmérsékletek, és visszatérnek az éjszakai fagyok.