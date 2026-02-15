A MOK szerint veszélyes a vényírás bővítése, az orvosokat kihagyták az egyeztetésből

A kormány egyhetes határidővel társadalmi vitára bocsátott egy jogszabály-tervezetet, amely kibővítené az elektronikus vényírási jogosultságot: bizonyos esetekben nemcsak orvosok, hanem gyógyszerészek és szakápolók is meghosszabbíthatnák a korábban felírt gyógyszereket.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) szerint azonban a javaslat jelen formájában elfogadhatatlan. A kamara vasárnap délután a Facebookon közzétett közleményében azt írta: az orvosokat – többszöri kérésük ellenére – szándékosan kihagyták az előkészítésből, ezért a tervezetből alapvető betegbiztonsági garanciák hiányoznak. Szerintük szakmailag alacsony színvonalú munkáról van szó.

A MOK úgy látja, a háttérben a háziorvoshiány és az ügyeleti rendszer átalakítása miatt kialakult ellátási problémák állnak. Állításuk szerint az államtitkárság ezeket próbálja „befoltozni” a jogosultságok kiterjesztésével ahelyett, hogy a rendszer strukturális gondjait kezelné.

A kamara hangsúlyozza: a gyógyszerrendelés – még akkor is, ha csak egy beállított terápia meghosszabbításáról van szó – nem adminisztratív aktus, hanem orvosi döntés. Egy ilyen kompetencia átruházása szerintük csak részletes, szakmailag megalapozott szabályozás mellett lehet biztonságos.

A MOK több konkrét hiányosságot is felsorol. Nem tisztázott például:

ki viseli a felelősséget egy esetleges szakmai hiba vagy mellékhatás esetén,

hogyan ellenőrzik az indikáció és a támogatási kategória jogosságát,

biztosított lesz-e a szükséges betegmonitorozás (például laborvizsgálatok),

hogyan minimalizálják az orvosi kezelésből származó, sokszor észrevétlenül kialakuló ártalmakat, illetve

mely gyógyszerek számítanak magas kockázatúnak.

A kamara szerint a nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy nem-orvosi gyógyszerrendelés csak szigorú feltételek mellett működhet biztonságosan: pontosan meghatározott gyógyszerlistával, kötelező újraértékelési időközökkel, a kockázatos készítmények kizárásával, egyértelmű felelősségi szabályokkal és rendszeres ellenőrzéssel. Ezek a biztosítékok a jelenlegi tervezetből hiányoznak.

„Ilyen fontos kérdéseket nem szabad szakmai egyeztetés nélkül, kiegészítő rendeletekben szabályozni” – írják.

A MOK szerint a betegbiztonság nem lehet költséghatékonysági vagy szervezési alkuk tárgya, és nem indokolható kapacitáshiánnyal az, hogy klinikai döntéseket adminisztratív folyamattá egyszerűsítsenek.

A kamara azt kéri, hogy vonják be érdemben az orvosi köztestületet a szabályozásba, rögzítsék tételesen a betegbiztonsági garanciákat, zárják ki a magas kockázatú gyógyszereket, és teremtsék meg a megfelelő technikai, informatikai és felelősségi kereteket.

A közlemény végén arra figyelmeztetnek: ha a módosítást a szükséges szakmai biztosítékok nélkül vezetik be, arra fogják felhívni a betegek figyelmét, hogy saját biztonságuk érdekében továbbra is orvos által felírt gyógyszert válasszanak.