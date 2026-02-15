Annyi a tavaszi idilli időjárásnak, 10 fokkal hűl le a levegő vasárnapra

Szombaton az elmúlt időszakhoz képest országszerte enyhe időben volt részünk, a kora tavaszi idillnek viszont búcsút is inthetünk, vasárnapra több fokkal visszaesik a hőmérséklet, emellett viharos szél, és csapadék is több helyen várható.

Szélzsák erős szélben a Pécs-Pogány repülőtér hangárján 2020. február 10-én. Fotó: Sóki Tamás/MTI/MTVA

Vasárnap a legerősebb széllökések a sík területeken 70-80 kilométer/óra körül fognak mozogni, de a Balaton térségében és a hegyekben 80-100 kilométer/óra körüli lökések is előfordulhatnak. A legtöbb helyen az ország déli, délkeleti felén valószínű eső, zápor, de rövid ideig havas eső, havazás is előfordulhat, miközben gyengül, késő délutánra döntően megszűnik a csapadék. Azonban a Nógrád és Csongrád-Csanád megyék közti sávban továbbra is kialakulhatnak záporok, hózáporok.

A szombatihoz képest 10 fokkal lesz hidegebb vasárnap, reggel 0, délután 5 fok körül alakul a hőmérséklet, a hőérzet viszont a feltámadó szél miatt sokkal hidegebb lesz.

Hétfőn eleinte még több helyen kisüt a nap, majd nyugat felől megnövekszik a felhőzet. Szórványosan, főként a Dunántúlon és délen havazás, havas eső, eső egyaránt kialakulhat a délutáni és esti órákban. Estefelé nyugaton, északnyugaton ónos eső sem kizárt.Fagyos lesz a reggel, -10 és -3 fok közé hűl le a levegő, napközben pedig -1 és +5 fok között alakul a hőmérséklet. (Időkép, HungaroMet)