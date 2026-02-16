135 km/órás, orkánerejű széllökést mértek a Bakony lábánál

A Bakony keleti lábánál, Ösküben óránkénti 135,7 kilométeres széllökést mértek vasárnap – derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből. Vasárnap hidegfront haladt át az ország felett, ami sokfelé viharos, erősen viharos, a Bakonyban és a Balaton térségében orkán erejű széllel zúdította a Kárpát-medencére a hideg, sarkvidéki levegőt. A kevésbé szeles helyeken felhős maradt az ég, így ezeken a területeken magasabb volt a minimum- és a maximum-hőmérséklet is, viszont így is mindenütt fagypont alá hűlt a levegő.

Fotó: Hungaromet

A hét utolsó napján a legmelegebbet Gyöngyösön regisztrálták, itt 7,2 Celsius-fok volt a legmelegebb órákban, míg Pécs Árpádtető meteorológiai állomáson mindössze 1,1 fokot mértek. Hétfőre virradóra a leghidegebb Gerecse tetőn volt, itt mínusz 9,7 fok volt, a legenyhébb pedig Szentes Mucsihát állomáson, ahol mínusz 1,1 fokot regisztráltak. (MTI)