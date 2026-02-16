34 ausztrált engedtek szabadon a kurdok Szíriában

A szíriai kurd erők hétfőn szabadon engedték azt a 34 ausztrál állampolgárt, akiket az Iszlám Államhoz köthető dzsihadisták családjait őrző ar-Rodzs táborban tartottak fogva Észak-Szíriában. A szabadon engedett ausztrál állampolgárokat Damaszkuszból Ausztráliába szállítják. A tábor egyik társigazgatója a Reuters hírügynökségnek elmondta: a 34 ausztrált átadták családtagjaiknak, akik Szíriában vártak a szabadon bocsátásukra.

A táborban több mint kétezer, 40 különböző nemzetiségű ember tartózkodik, többségük nő és gyermek. A ar-Rodzs és az al-Hól táborban az Iszlám Állam terrorszervezet fegyvereseinek több ezer hozzátartozóját tartják fogva azóta, hogy a dzsihadista szervezetet 2019-ben kiszorították utolsó szíriai fellegvárából. Az ausztrál kormány közleményben leszögezte, hogy nem telepít vissza embereket Szíriából.

Fotó: DELIL SOULEIMAN/AFP

„Biztonsági ügynökségeink figyelemmel kísérték – és továbbra is figyelemmel kísérik – a szíriai helyzetet annak érdekében, hogy felkészüljenek az Ausztráliába visszatérni kívánó ausztrálok fogadására. Az ebbe a csoportba tartozóknak tudniuk kell, hogy ha bűncselekményt követtek el, és visszatérnek Ausztráliába, a törvény teljes szigorával kell szembenézniük. Az ausztrálok biztonsága és Ausztrália nemzeti érdekeinek védelme továbbra is elsődleges szempont” – áll a közleményben.

A szíriai kormányerők januárban jelentős területeket foglaltak el Észak-Szíriában a kurdok vezette Szíriai Demokratikus Erőktől, majd január 29-én tűzszüneti megállapodást kötöttek. Az amerikai hadsereg a múlt héten befejezte azt a küldetést, amelynek keretében az Iszlám Államhoz köthető 5700 felnőtt férfi foglyot szállítottak Szíriából Irakba. A kurdok vezette szíriai hatóságok korábban számos szabadon bocsátást tettek lehetővé az ar-Rodzs táborból, külföldi kormányokkal való együttműködés révén. (MTI)