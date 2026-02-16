A Balaton északi partjáról is látszott, ahogy ég a berek Fonyódon

Vasárnap este 20 óra után kigyulladt a berek Fonyódon, a hatalmas lángok fénye a Balaton északi partjáról és Keszthelyről is látszott – írja az Időkép.

A Somogy Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Telexnek azt írta, a nádas és az aljnövényzet kapott lángra vasárnap este Fonyódnál. A marcali és a keszthelyi hivatásos, a balatonboglári önkormányzati, valamint a fonyódi és a lengyeltóti önkéntes tűzoltók dolgoztak az oltáson, amit nagymértékben nehezített az erős szél.

A 29 tűzoltó tűzoltó három és fél óra alatt oltotta el a negyven hektáron pusztító tüzet. Az oltás során senki sem sérült meg.