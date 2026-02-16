A globális világhelyzet miatt közel 27 ezer doboz cigarettát és 300 liter alkoholt halmozott fel vésztartalékként

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénzügyőrei egy debreceni lakásban jelentős mennyiségű zárjegy nélküli cigarettát, valamint műanyag flakonokban és hordókban tárolt ismeretlen eredetű alkoholterméket találtak.

Fotó: NAV

A revizorok gyanútlan vásárlónak álcázva magukat egy liter házipálinkát rendeltek a 46 éves férfitól. Az adásvétel után a közelben várakozó pénzügyőrök is megérkeztek, akik két szolgálati kutyával – Sherryvel és Tescóval – kezdték meg az ingatlan átvizsgálását. A kutyák már a garázsban, majd később a pincében is jelzést adtak.

A házból összesen 26 286 doboz, különféle márkájú, magyar zárjegy nélküli cigaretta, több mint 10 kilogramm vágott fogyasztási dohány és 285 liter ismeretlen eredetű alkoholtermék került elő.

Fotó: NAV

Nemcsak a mennyiség, az indoklás is meglepte a pénzügyőröket. A férfi azzal magyarázta a grandiózus készletet, hogy a globális világhelyzet miatt tartja otthon – szerinte vésztartalékként szolgálhat szükség esetén, ugyanakkor azt is elmondta, hogy a készletből folyamatosan értékesített.

A lefoglalt termékek értéke több mint 73 millió forint. A férfi ellen jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt indult eljárás, több mint 100 millió forintos bírságra is számíthat.