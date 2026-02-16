Lavina sodorhatott el egy vonatot Svájcban

Hétfő reggel 7 óra körül kisiklott egy vonat Svájcban, Goppensteinben, a Lötschental-völgyben. A Valais kantoni rendőrség közlése szerint valószínűleg vannak sérültek, a balesetet feltehetően lavina okozta.

A kép illusztráció. Fotó: AFP PHOTO / APA/ Salzburg Mountain Rescue

A rendőrség nem sokkal 7:45 után az X-en azt írta, a mentési munkálatok folyamatban vannak. A vonaton 80-an utaztak, a 9 órakor közzétett információk szerint eddig 30 utast mentettek a vonatból.

„Vonat kisiklás, feltehetően sérültekkel, a mentés folyamatban van, további információk hamarosan”

– erősítette meg a Valais kantoni rendőrség szóvivője.

A svájci vasúttársaság (CFF) honlapján arról számolt be, hogy a vasúti forgalom szünetel a felső-valais-i település és Brig között. „Ennek oka egy lavina” – tették hozzá. A korlátozás legalább 16 óráig lesz érvényben, késésekre és járattörlésekre kell számítani.

Frissítés (12:23):

A rendőrség közleményt adott ki a balesetről, az első vizsgálataik szerint a szerelvény áthaladása előtt nem sokkal lavina zúdulhatott a sínekre. A baleset idején 29-en tartózkodtak a vonaton, az összes utast sikerült kimenteni. A jelenlegi adatok szerint öt személy sérült meg. Egyiküket kórházba szállították, a többieket a helyszínen ellátták a mentők. Az ügyészség vizsgálatot indított a baleset pontos körülményeinek tisztázására. (Figaro)