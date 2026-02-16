Óriási a felháborodás Franciaországban a véleménye miatt szélsőbalosok által agyonvert szélsőjobbos diák halála után

Igazságot Quentinnek feliratos molinó egy hétvégi párizsi tüntetésen. Fotó: ALAIN JOCARD/AFP

Emmanuel Macron liberális köztársasági elnök, a második legnagyobb baloldali szakszervezeti szövetség és centrista, valami jobbközép politikusok sora ítélte el a 23 éves Quentin Derangue egyetemi hallgató sokkoló meggyilkolását Franciaországban, ahol a közhangulat a sokak által érintettnek vélt baloldali párt, a La France Insoumise (LFI) ellen fordult.

„Világos, hogy a szélsőbal ölte meg” - mondta az áldozatról Gerald Darmanin, a centrista kormány belügyminisztere, aki öt évvel ezelőtt betiltatta a szélsőjobbos Génération Identitaire nevű szervezetet. „Az emberölést semmilyen ügy vagy ideológia sem indokolhatja” - szögezte le üzenetében Macron elnök.

Az ügy azért korbácsolhatta fel ennyire a kedélyeket, mert a diákot pusztán a politikai véleménye miatt ölték meg. A magát identitáriusként azonosító, jobboldali-nacionalista aktivista egy kis identitárius-feminista nőcsoport 5-6 tagjára vigyázott egy mikrodemonstráción, hogy már hazafelé mentében szélsőbalos ellentüntetők támadják meg és rúgdossák halálra Lyon belvárosának közepén.

Identitáriusok vs antiszemiták

Rima Hassan rajongókkal fotózkodik. Fotó: MAGALI COHEN/Hans Lucas via AFP

A tragédiához vezető út azzal kezdődött, hogy csütörtökön Lyonban tartott előadást Rima Hassan, az antiszemitizmusáról is ismert szélsőbaloldali francia LFI - La France Insoumise - EP-képviselője. A palesztin származású Hassan ismert antiszemita, aki például szó szerint „legitimnek” nevezte a Hamász 2023. október 7-i terrormészárlását, amikor zsidó civileket gyilkoltak, amiért eljárás is indult ellene, később pedig részt vett egy Jordániában tartott Hamász-éltető tüntetésen.

Hassan lyoni előadásának helyszíne elé szervezett demonstrációt egy bizarr szélsőjobboldali mikroszervezet, a magát identitárius-feministának valló Némésis. A 2019-ben alakult csoport a 2015-16-os kölni események és más, menekült férfiak által nők ellen elkövetett tömeges zaklatások ellenreakciójaként alakult meg 2019-ben, de azóta sem nőtt nagyra. A balos, mainstream feminizmust elutasító nőszervezet a tömeges muszlim bevándorlással magyarázza a nők elleni erőszak nyugat-európai terjedését.

Maguk az identitáriusok pedig egy 2002-ban Franciaországból indult szélsőjobboldali-nacionalista-rasszista ifjúsági mozgalom. Ők a neonácizmus utáni radikális szélsőjobb egyik, jelképeiben áramvonalasabb, retorikájában csiszoltabb áramlata, ami leginkább annak köszönhető, hogy fiatal egyetemi hallgatók jelentik a bázisát. A szlogenjeik Európa etnikai és kulturális identitásának megvédéséről szólnak a muszlim bevándorlókkal szemben. Egykori fő szervezetüket, a Génération Identitaire-t 2021-ben tiltották be.

Vigyázni ment a feminista elvtársnőire, agyonverték

A konfliktus azzal indult, hogy a Némésis 5-6 fiatal aktivistanője kiment Hassan előadásának színhelyére, hogy az utcán demonstráljon. Az identitáriusoknak pont annyira lételeme a konfrontáció, mint szélsőbalos ellenfeleiknek, ezért egy tucatnyi férfi aktivistájuk a közelben várakozott, hogy ha helyzet van, megvédhessék feminista elvtársnőiket. Egyszer közbe is léptek, amikor az előadásra érkező szélsőbalosok egyike fojtófogással a földre vitt egy 19 éves szélsőjobbos feminista nőaktivistát. Mindezt pusztán jelszavak kiabálása miatt.

Aztán, amikor már lenyugodni látszott a helyzet és a 23 éves későbbi áldozat egy másik férfi társával együtt távozni próbált, utóbbi elbeszélése szerint több szélsőbalos megtámadta őket egy csendesebb utcában. Az áldozatot elgáncsolták, ekkor beütötte a fejét és úgy tűnt, hogy elvesztette az eszméletét, de körbeállva nagy erővel tovább rugdosták a fejét. Ezután még felállt és a társával elindult hazafelé, de útközben elvesztette az eszméletét. A kórházban kiderült, hogy vérömleny keletkezett az agyában. Két nappal később halt meg kórházban, magához már nem tért előtte.

A közhangulat azért is fordult most az LFI ellen, mert a múlt csütörtöki minitüntetés résztvevői a szélsőbalos ellentüntetők között az LFI tavaly betiltott szélsőséges ifjúsági szervezete, az Ifjú Gárda tagjait vélték felfedezni, köztük az LFI egyik nemzetgyűlési képviselőjének egyik munkatársát. Őt hétfőn ki is tiltották a Nemzetgyűlés épületéből, megvonva a belépőjét. Jean-Luc Mélenchon, az LFI alapítója határozottan tagadta, hogy bármi közük lenne a történtekhez és elítélte az erőszakot. Egyelőre senki sem mutatott be bizonyítékot az LFI vagy a Gárda érintettségéről, de mivel ők a szélősbalos erőszak szimbólimai és a gyilkosság elkövetői ideológiailag minden bizonnyal erről az oldalról valók, egyelőre a teljes politikai spektrum őket kritizálja.



