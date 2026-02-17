Elefánt ölt meg egy magyar turistát Sri Lankán

Egy 64 éves magyar férfi és felesége Sri Lankán, Pidurangala–Sigiriya térségben kirándult, amikor a dzsungelből rájuk rontott egy elefánt – írja a Blikk. A támadásról pontos részleteket még nem lehet tudni, a sérült férfit kórházba vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. A helyi rendőrség vizsgálja a történteket.

A Pidurangala–Sigiriya térség Srí Lanka egyik legismertebb turisztikai célpontja, a sziklaerőd és a Pidurangala-szikla környékén rizsföldek, falvak, kisebb szálláshelyek és sűrű növényzettel borított dzsungel váltják egymást, ami elefántok élőhelye is.

Farkas Miklós, a helyszínen tartózkodó idegenvezető a Blikknek azt mondta, a környéken a kísérő nélküli magányos séták különösen veszélyesek lehetnek. 2024-ben ugyanitt egy kanadai turistát ért elefánttámadás, miután letért a biztonságos útvonalról. „Azon a környéken, ahol az eset történt, sok nemzeti park található. Ezek között az elefántok szabadon mozognak, hiszen ők nem tudhatják, hogy hol van a parkok határa. A Minneriya Nemzeti Park, a Hurulu Eco Park itt az elefántok vidéke, ahol háromezernél is több példány él belőlük vadon és szabadon.”