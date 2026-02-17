Meghalt Jesse Jackson amerikai polgárjogi aktivista

84 évesen meghalt Jesse Jackson baptista lelkész és amerikai polgárjogi aktivista, aki 1984-ben és 1988-ban is indult a demokrata elnökjelölt-választáson. Családja közleménye szerint Jackson „kedd reggel békésen, családja körében hunyt el”.

„Az igazságosság, az egyenlőség és az emberi jogok iránti rendíthetetlen elkötelezettsége hozzájárult a szabadság és méltóság globális mozgalmának megindításához” – írták a BBC szerint.

Fotó: TIMOTHY A. CLARY/AFP

Halálának okát egyelőre nem közölték, de azt tudni lehet, hogy 2017 óta Parkinsonnal küzdött, 2025 novemberében pedig kórházba került, az orvosok akkor progresszív szupranukleáris bénulásnak nevezett degeneratív betegséget diagnosztizáltak nála.

Fotó: JENNIFER LAW/AFP

Jesse Jackson 1941-ben született Dél-Karolinában, Greenville-ben. Már a hatvanas években kiállt a feketék és más marginalizált közösségek jogaiért, később Martin Luther King közeli munkatársa volt, 1984-ben és 1988-ban pedig már a Demokrata Párt elnökjelöltje volt, valamint árnyékszenátorként szolgált Washingtonban 1991-től 1997-ig. Legidősebb fia ifjabb Jesse Jackson képviselő. 2006 februárjában egy szavazáson a „legfontosabb fekete vezetőnek” választották.