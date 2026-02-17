Mindenki húzzon zoknit a cipőjére, ónos eső is lehet

Kedden gyenge havazás, és ónos eső is előfordulhat az Időkép előrejelzése szerint, szóval aki a tavaszt várta, az most húzódjon vissza a lakásába. Vagy húzzon zoknit a cipőjére, hogy ne csússzon el odakint. Mindemellett erős északi szél is boldogít majd minket kedden, amikor is maximum 2 fokot mérhetünk majd.

Szerdán sem lesz sokkal jobb a helyzet, a Dunántúlon előfordulhat kisebb havazás, néhol ónos eső. Napközben változóan felhős-napos idő várható többfelé az országban, de helyenként előfordulhat zápor, illetve hódara zápor, és újra erős szél is lehet. Ellenben már 4, sőt, akár 10 fokot is mutathatnak napközben a hőmérők.

Csütörtökön aztán egy közeledő mediterrán ciklon esőt, északon havas esőt és havazást, helyenként ónos esőt hozhat. Napközben nagy hőmérsékleti kontraszt alakulhat ki, északon 0 és 4, délen 9-15 fok között alakulhat a hőmérséklet.