Szigorúbb büntetés jöhet a túrázót meglövő vadász ügyében

Szigorúbb büntetést kaphat a vadász, aki hőkamerával célozva combon lőtt egy túrázót – írja a Telex. Az elkövető januárban 420 ezer forint pénzbüntetést és három év vadászattól való eltiltást kapott egy túrázó lábon lövéséért. Azonban nemrég Szabó Rebeka, a Párbeszéd országgyűlési képviselője indítványt nyújtott be a túl enyhe büntetés miatt, így a Legfőbb Ügyészség most vizsgálja a rendkívüli jogorvoslat lehetőségét az ügyben.

Fotó: MICHAL FLUDRA/NurPhoto via AFP

Az elítélt férfi vendégvadászként vadászott a Bükkben lévő vadászterületen, amikor fegyverével a kocsijában ülve lövést adott le. A férfi a lövés leadása előtt hőkamerát használt, majd egy félig fekvő helyzetben megpihenő túrázó, Málnás Kristóf András ökológus lábát találta el, aki maradandó sérülést szenvedett.

Szabó Rebeka indítványában nem tett javaslatot a büntetés konkrét mértékére, és a legfőbb ügyész sem kért súlyosabb büntetést. Azt viszont megállapította, hogy mivel a büntetés túl enyhe volt, a járási ügyészségnek a büntetővégzés kézbesítésétől számított nyolc napon belül tárgyalást kellett volna kérnie, hogy nagyobb büntetést szabhassanak ki.

Málnás Kristóf András az ítélet után nyilatkozott a Telexnek. Mint elmondta, szerinte szándékos, gondosan célzott lövés volt nem megfelelő fényviszonyok mellett nem beazonosított célra.