Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mennyi hó esik csütörtökön és pénteken

Mediterrán ciklon érkezik hazánkba csütörtökön és a pontos útvonala jelentősen befolyásolja, hogy hol mennyi hó eshet a következő két napban – írja az Időkép. Pár tíz kilométernyi eltérés az útvonalában a fagypont körüli hőmérséklet miatt óriási különbséget okozhat a hétvégéig lehulló hó mennyiségében, írják.

Csütörtökön a mediterrán ciklon melegszektora érkezik elsőként, így havazásra eleinte csak az északi területeken készülhetünk, délebbre eső várható. A hideg légtömeg péntek hajnalban kezd beáramlani, ekkortól lehet nagyobb területen havazásra számítani.

Az Időkép valószínűségi előrejelzést is készített, eszerint egyelőre nehéz megmondani, hogy hol mennyi hó esik majd. Győrött például az egyik kimenetel szerint 18 centi, a másik szerint mindössze 3 cm hóra számíthatunk.