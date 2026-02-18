Elérte a kétmilliós nézettséget a Jeti Mozi

A Jeti Mozi 2023 novemberében indult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének (MADOKE) közreműködésével, az itt megjelent filmek eddig kétmillió nézőt vonzottak.
Két és fél év alatt 22 dokumentumfilmet és egy négyrészes sorozatot mutattunk be a legkülönbözőbb témákban. Voltak filmjeink menő nagyikról, világutazókról, háborúról, problémás kamaszokról, zenészekről, szépségkirálynőről, malacról.
Ezek azok a filmek, amelyeket a legtöbben szerettetek:
A rendezőpáros négyrészes sorozata egyfajta korlenyomatként sajátos képi világgal és sok archív felvétellel idézi meg a különböző zenei közegek kialakulását és virágzását. A sorozat a kor fontos szereplőivel és helyeivel mutatja be az 1990-es és a 2000-es évek hangulatát. A hardcore-tól, a punktól és a hiphoptól indulunk, az elektronikus zenével és a rock legismertebb arcaival fejezzük be. A legnézettebb epizód az elekronikus zenés lett.
A film a tököli fiatalkorúak börtönében megrendezett első tehetségkutató rapversenyt követi végig a készülődéstől a próbákon át a versenyig. Hogyan tudja megmutatni a tehetségét egy fiatalkorú fogvatartott? A rap és a hip-hop világszerte népszerű a börtönökben, a kialakult szubkultúrának megvan a maga hierarchiája, jelrendszere és nyelvezete, a rap a börtön nyelve. Hogy hangzik ez magyarul? A 2010-ben rendezett verseny szereplői mára mind szabadultak, sokan közülük beteljesítették gyerekkori álmaikat, terveiket. Van, akinek ez nem sikerült: Nádasdi Krisztián gyilkosság áldozata lett nem sokkal a szabadulása után.
Egy dél-alföldi középiskolában sok a nehéz sorsú, kallódó gyerek, ezért a tanárok egy tréner segítségével kísérletbe fognak, hogy megtudják, vajon az új megközelítéssel kimozdíthatók-e a reménytelen motiválatlanságukból. A film intim közelségből mutatja meg a gyerekek sérülékenységét, miközben a diáktréning vezetésére vállalkozó, mindig lelkes Ági néni és a kiégési szindrómából épp felépült Sanyi bá éppen olyan ingoványos talajon lépked, mint maguk a gyerekek.
A rendezőt 2019-ben diagnosztizálták borderline személyiségzavarral. A filmben rendkívül intim módon mutatja be a saját állapotával való ismerkedést, miközben hozzá hasonló emberek történeteiből érti meg a néző, mit is jelent pontosan ez a személyiségzavar.
A kanyargó Tiszát övező buja, sötétzöld erdősáv különleges világot rejt. A dzsungelszerű sűrű erdőt zsebkendő földek és gyümölcsösök, kis cölöpházas horgásztanyák szabdalják. Az árvizektől védő gát innenső oldalát rendszeresen elönti a Tisza, az itt élő és dolgozó emberek ebben mégsem a nehézséget, hanem az életet hozó víz ajándékát látják. Míg a gát túloldalán fekvő településeket csapadékszegény, forró, aszályos időjárás sújtja, itt a természet gazdagságával találkozhatunk. A Vadvízország című film szereplői halászok, horgászok, a vízmegtartás szakértői és talán az utolsó ártéri gazdálkodók, akik ebben a különleges tájban kalauzolva minket a Tiszával való együttélésről mesélnek.
A MADOKE és a 444 továbbra is elkötelezett abban, hogy elhozzuk nektek azokat a régi és új magyar dokumentumfilmeket, amelyeket eddig csak mozikban, fesztiválokon vagy az internet valamelyik rejtett zugában találhattatok meg. Maradjatok velünk, nézzetek dokumentumfilmeket!