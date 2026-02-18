Elérte a kétmilliós nézettséget a Jeti Mozi

FILM
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

A Jeti Mozi 2023 novemberében indult a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületének (MADOKE) közreműködésével, az itt megjelent filmek eddig kétmillió nézőt vonzottak.

Két és fél év alatt 22 dokumentumfilmet és egy négyrészes sorozatot mutattunk be a legkülönbözőbb témákban. Voltak filmjeink menő nagyikról, világutazókról, háborúról, problémás kamaszokról, zenészekről, szépségkirálynőről, malacról.

Ezek azok a filmek, amelyeket a legtöbben szerettetek:

Koltay Anna–Turán Eszter: BP Undeground sorozat – 388 ezer néző

A rendezőpáros négyrészes sorozata egyfajta korlenyomatként sajátos képi világgal és sok archív felvétellel idézi meg a különböző zenei közegek kialakulását és virágzását. A sorozat a kor fontos szereplőivel és helyeivel mutatja be az 1990-es és a 2000-es évek hangulatát. A hardcore-tól, a punktól és a hiphoptól indulunk, az elektronikus zenével és a rock legismertebb arcaival fejezzük be. A legnézettebb epizód az elekronikus zenés lett.

Forrás

Papp Bojána: Börtönrap – 297 ezer néző

Forrás

A film a tököli fiatalkorúak börtönében megrendezett első tehetségkutató rapversenyt követi végig a készülődéstől a próbákon át a versenyig. Hogyan tudja megmutatni a tehetségét egy fiatalkorú fogvatartott? A rap és a hip-hop világszerte népszerű a börtönökben, a kialakult szubkultúrának megvan a maga hierarchiája, jelrendszere és nyelvezete, a rap a börtön nyelve. Hogy hangzik ez magyarul? A 2010-ben rendezett verseny szereplői mára mind szabadultak, sokan közülük beteljesítették gyerekkori álmaikat, terveiket. Van, akinek ez nem sikerült: Nádasdi Krisztián gyilkosság áldozata lett nem sokkal a szabadulása után.

Kis Anna: Csak családról ne – 178 ezer néző

Forrás

Egy dél-alföldi középiskolában sok a nehéz sorsú, kallódó gyerek, ezért a tanárok egy tréner segítségével kísérletbe fognak, hogy megtudják, vajon az új megközelítéssel kimozdíthatók-e a reménytelen motiválatlanságukból. A film intim közelségből mutatja meg a gyerekek sérülékenységét, miközben a diáktréning vezetésére vállalkozó, mindig lelkes Ági néni és a kiégési szindrómából épp felépült Sanyi bá éppen olyan ingoványos talajon lépked, mint maguk a gyerekek.

Mazzag Izabella: Falkám – 151 ezer néző

Forrás

A rendezőt 2019-ben diagnosztizálták borderline személyiségzavarral. A filmben rendkívül intim módon mutatja be a saját állapotával való ismerkedést, miközben hozzá hasonló emberek történeteiből érti meg a néző, mit is jelent pontosan ez a személyiségzavar.

Bartha Máté–Illés Zsófia: Vadvízország – 103 ezer néző

Forrás

A kanyargó Tiszát övező buja, sötétzöld erdősáv különleges világot rejt. A dzsungelszerű sűrű erdőt zsebkendő földek és gyümölcsösök, kis cölöpházas horgásztanyák szabdalják. Az árvizektől védő gát innenső oldalát rendszeresen elönti a Tisza, az itt élő és dolgozó emberek ebben mégsem a nehézséget, hanem az életet hozó víz ajándékát látják. Míg a gát túloldalán fekvő településeket csapadékszegény, forró, aszályos időjárás sújtja, itt a természet gazdagságával találkozhatunk. A Vadvízország című film szereplői halászok, horgászok, a vízmegtartás szakértői és talán az utolsó ártéri gazdálkodók, akik ebben a különleges tájban kalauzolva minket a Tiszával való együttélésről mesélnek.

A MADOKE és a 444 továbbra is elkötelezett abban, hogy elhozzuk nektek azokat a régi és új magyar dokumentumfilmeket, amelyeket eddig csak mozikban, fesztiválokon vagy az internet valamelyik rejtett zugában találhattatok meg. Maradjatok velünk, nézzetek dokumentumfilmeket!

FILM tisza falkám kis anna kétmillió bartha máté madoke Koltay Anna börtönrap papp bojána jeti mozi Vadvízország mazzag izabella BP Underground Turán Eszter nézettség Illés Zsófia Magyar Dokumentumfilmesek Egyesülete