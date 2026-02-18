Sara Duterte indul a 2028-as elnökválasztáson

Sara Duterte, a Fülöp-szigetek alelnöke bejelentette, hogy indul a 2028-as elnökválasztáson. A 47 éves politikus régóta éles hatalmi harcot vív a jelenlegi elnökkel, Ferdinand Marcos Jr.-ral.

Fotó: JAM STA ROSA/AFP

Bár az elnökválasztás két év múlva lesz, a nagyrészt személyiségközpontú Fülöp-szigeteki politikában a jelöltek gyakran évekkel korábban megkezdik a felkészülést. Marcos nem választható újra, szövetségesei pedig egyelőre nem állítottak kihívót Dutertével szemben – aki egyben elődje, a volt elnök, Rodrigo Duterte lánya is

Marcos és Duterte közös jelöltpárosként indult a 2022-es választáson, amelyet fölényesen megnyertek, szövetségük azonban hamar felbomlott, miután külön politikai érdekeket kezdtek követni.

A konfliktus 2025 márciusában éleződött ki látványosan, amikor Marcos engedélyezte, hogy a Nemzetközi Büntetőbíróság őrizetbe vegye Sara Duterte apját. Az idősebb Dutertét jelenleg Hága városában tartják fogva, ahol emberiesség elleni bűncselekmények vádjával vár bírósági tárgyalásra a véres drogellenes háború miatt.

Két hónappal később az időközi parlamenti választáson – amelyet a kormány támogatottságának fokmérőjeként tartanak számon – a Duterte család által támogatott jelöltek győztek a Marcos által kiválasztott indulókkal szemben. Alig több mint egy hete katolikus egyházi személyek alkotmányos felelősségre vonási (impeachment) indítványt nyújtottak be az alelnök ellen feltételezett korrupció miatt, amit ő tagad. (via BBC)