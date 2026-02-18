Tíz sielő eltűnt egy lavina után Kaliforniában

Tíz síelő eltűnt, hat másik pedig a hóban rekedt és mentésre vár a kaliforniai Lake Tahoe régióban egy lavina után – írja a BBC. A Nevada megyei seriff hivatalának tájékoztatása szerint a lavina körülbelül 11:30-kor történt a Truckee városához közeli Castle Peak területén. Az időjárási körülmények továbbra is veszélyesek, nagy a valószínűsége további lavina kialakulásának.

Mentőcsapatok indulnak a Castle Peak felé. Fotó: HANDOUT/AFP

A seriff hivatalának közlése szerint két közeli síközpontból „magasan képzett mentőcsapatok” indultak a helyszínre. A hat ismert túlélőt „arra utasították, hogy a körülményekhez képest a lehető legjobb menedéket keressék meg maguknak” – tette hozzá a seriff.

„Legalább hat síelő túlélte a lavinát, és a helyszínen várja a mentőket, a többi tíz személyről pedig a közlemény kiadásának pillanatában nincs hír” – írta.

A közeli Boreal Mountain síközpont és az Alder Creek Adventure Center szakértői is megkísérlik elérni a helyszínt. „A mentési munkálatok jelenleg is folynak, 46 mentőalakulattal. Az időjárási körülmények továbbra is rendkívül veszélyesek” - folytatódik a közlemény. A közlemény idézi a Sierra Avalanche Center előrejelzését is, amely szerint további lavina várható a térségben. A baleset helyszínéhez közeli Boreal Mountain síközpont ráadásul az elmúlt 24 órában 76 centiméteres hóesést jelentett.