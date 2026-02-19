Évszaknyi különbségek az országban: északon havazás, délen 14 fok várható

Jelentős időjárásbeli különbségek lesznek csütörtökön az országban. A HungaroMet előrejelzése szerint északon, északkeleten téli idő várható, egyes részeken tartósabb havazással, miközben délen 13-14 fok is lehet.

Kezdetben az ország északi felén számíthatunk vegyes halmazállapotú csapadékra: a havazás fokozatosan a főváros, majd az Északi-középhegység térségére szorul vissza, dél felől egyre többfelé vált esőbe - néhol átmeneti ónos eső sem kizárt.

Délutántól, késő délutántól aztán nyugat felől újabb kiterjedt csapadékzóna érkezik. Főleg eső várható, de az Alpokalján már havazhat is. A halmazállapot-váltás határa éjszaka tovább tolódik délkelet felé, ekkor már az Északi-középhegységben is ismét nagy területen havazhat.

Fotó: Németh Dániel/444

Pénteken tovább tolódik délkelet felé a havas esőbe, havazásba váltás határa, majd a nap második felében északnyugat felől csökken a csapadékhajlam. Vastagabb hótakaró is kialakulhat, melyre az ország északnyugati felén van nagyobb esély. A legmagasabb hőmérséklet többnyire -2 és 6 fok között várható.

Az időjárás-előrejelzés alapján a Mátraszentistváni Sípark az idei tél legnagyobb havazására számít. Hírlevelükben azt írták, most érdemes náluk síelni, mert a várható havazás a sarkvidéki eredetű hideg légtömeggel alpesi körülményeket biztosít majd a Mátrában.