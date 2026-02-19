Fagyasztott szamócát hív vissza a SPAR, mert növényvédőszer-maradék lehet benne

A Spar Magyarország Kft. növényvédőszer-maradék tartalom miatt S-BUDGET gyorsfagyasztott szamócát vont ki a forgalomból – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) az MTI-vel. A tájékoztatás szerint a visszahívott 1 kilogrammos S-BUDGET gyorsfagyasztott szamóca minőségmegőrzési ideje 2027. május 9. és 2027. szeptember 2., a beszállító az Agrosprint Zrt.

Fotó: Magócsi Márton/Abcúg

A hatóság azt kéri, ha valaki a fenti minőségmegőrzési idővel rendelkező termékből vásárolt, és még a birtokában van, ne fogyassza azt el. A terméket a vásárlók bármely SPAR-üzletbe visszavihetik, ahol a vételárat blokk nélkül is visszatérítik. A kifogásolt tételeket 2026. március 18-ig lehet visszavinni az áruházakba. (MTI)