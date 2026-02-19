Havazás és hófúvás miatt adtak ki figyelmeztetést péntekre, akár 25 centi hó is eshet az ország nyugati részén

Havazásra és hófúvásra kell számítani pénteken a nyugat-dunántúli megyékben - figyelmeztetett a HungaroMet Zrt. Azt írták, csütörtök estétől északnyugat felől, majd péntek hajnaltól észak felől az eső fokozatosan szilárd halmazállapotba vált és péntek éjfélig a Nyugat-Dunántúlon, reggelig nyugaton és északon már havazásra kell számítani. Elsősorban nyugaton lehet intenzív havazás, amelyből reggelig 10-25 centiméter friss hó valószínű. Északon legfeljebb 2 centiméter hó valószínű.

Fotó: Kristóf Balázs/444

Péntek reggeltől éjfélig országszerte számítani kell csapadékra. Este a délkeleti országrészben egyre inkább a havazás lesz a jellemző. Az előrejelzés szerint csütörtök éjszaka egyre többfelé megerősödik az északi, északkeleti szél, amelyet a péntek hajnali óráktól estig nyugaton és északkeleten viharos, óránkénti 60-75 kilométeres széllökések kísérhetnek. A viharos széllökések nyugaton tartósan erős hófúvást, az ország többi részén az erős, óránkénti 35-55 kilométeres széllökések nagy területen - a délkeleti részek kivételével - általában inkább gyenge hófúvást okozhatnak.

A meteorológiai szolgálat péntekre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adott ki Győr-Moson-Sopron és Vas megyére havazás veszélye miatt, ugyanis a két vármegyében 24 óra alatt 20 centimétert meghaladó friss hó várható. A többi dunántúli megyére, továbbá Pest és Bács-Kiskun megyére elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetést adtak ki havazás veszélye miatt, 12 óra alatt öt centiméternél több hó hullhat.

Fotó: Bankó Gábor/444

Péntekre Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala és Veszprém megyékre másodfokú (narancs) figyelmeztetést adtak ki hófúvás veszélye miatt, a friss hóval fedett területeken a viharos szél magas hótorlaszokat emelhet. Elsőfokú (citromsárga) figyelmeztetés van érvényben gyenge hófúvás miatt Somogy, Tolna, Fejér, Komárom-Esztergom, továbbá Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, a friss hóval fedett területeken a szél alacsony hótorlaszokat emelhet.