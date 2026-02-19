Hogyan érinti a gyerekeket a kampány?

Sokan felkaptuk a fejünket a Fidesz új videójára, amelyben egy valósághű AI-kislány kérdezgeti az anyját, mikor jön haza apa, aztán már látjuk is, amint apát a fronton kivégzik. Hogy pontosan ki végzi ki, azt csak találgatni lehetne (az oroszok? az ukránok? a németek?), de inkább ne találgassunk, mert belesajdul az agyunk.

Használjuk ki inkább ezt a kényelmetlen, nyomasztó érzést, amelyet ez a videó kelteni képes, és gondolkozzunk el rajta, hogyan hat a kampány a gyerekekre. Szerencsés egybeesés, hogy pont ma publikálta az erről szóló aloldalát a Hintalovon Alapítvány. Azt írják:

„A politikai üzenetek ugyan a felnőtteknek szólnak, de a gyerekek is látják, hallják őket. Az országgyűlési választásokat megelőző felfokozott hangulatú, időnként indulatokkal is terhelt kampányidőszak mindenki számára megterhelő lehet – a gyerekeknek különösen. Abban próbálunk segíteni, hogy ez megváltozzon, könnyebb legyen.”

A felmerülő kérdések közül mindjárt idézek néhány aktuálisat, de előtte arra biztatok mindenkit, hogy ha van – vidám vagy szomorú, különleges vagy hétköznapi – története arról, ahogy a gyerekek találkoznak a kampánnyal, a politikával, az küldje el nekünk

a megirom@444.hu címre, GYEREK subjecttel,

és ha összejön egy nagyobb csokornyi, akkor írunk belőle cikket.

Nem könnyű ez senkinek sem

A Hintalovon arra figyelmeztet, hogy a politika kapcsán és különösen kampányidőszakban nagyon sok kérdés felmerül, amely gyerekeket is érint. „Ez az érzelmileg felfokozott, gyakran vitákkal és heves indulatokkal terhelt időszak akkor sem könnyű, ha az ember megpróbálja magát és a gyerekeket távol tartani a sokszor dühvel, olykor félelemmel, de gyakran erős indulatokkal teli közbeszédtől. Akkor pedig különösen nehéz, ha rádöbbenünk, a távoltartás, a »leárnyékolás« nem működik. Beszélgetésekre, magyarázatokra van szükség, mi több, időnként akár aktív gyerekvédelmi beavatkozásra is, ha például a gyerekedet közvetlenül is be akarják vonni kampányeseményekbe.”

Mit tehetek szülőként, ha az óvoda küld egy tájékoztatót, hogy másnap meglátogatja az intézményt egy politikus?

Bevihetnek-e gyerekek politikai üzenettel ellátott matricákat az iskolába?

Törvénysértő-e, ha egy képviselőjelölt gyerekekkel fotózkodik a kampányában

Hogyan hat a gyerekekre, ha rejtett kamerás felvételek kerülnek nyilvánosságra?

Ilyen kérdésekre találunk válaszokat az oldalon. De ha már ez a felütésünk, nézzük ezt a kérdést: sértenek-e a mesterséges intelligenciával készített kampányvideók bármilyen gyerekjogot?

A válasz az, hogy az AI-kampányvideók a gyerekjogokat és a gyerekek digitális jóllétét is veszélyeztetik,