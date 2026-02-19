II. világháborús bomba hatástalanítása miatt kiürítik és lezárják a XII. kerület egy részét

II. világháborús bomba hatástalanítása miatt kiürítik és lezárják a főváros XII. kerületének egy részét 2026. február 20-án – jelentette be a rendőrség.
A lezárandó területen található ingatlanokat 2026. február 20-án, pénteken 10 óráig mindenkinek el kell hagynia, azt a rendőrség 10 órától várhatóan 13 óráig lezárja. A zárással érintett területen tartózkodni, illetve oda behajtani nem lehet. Az érintett terület:
Akik ebben az időszakban nem tudják megoldani hol tartózkodásukat, pihenőhelyet a MOM Kulturális Központban találhatnak. (police.hu)