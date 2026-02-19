Múzeumban mutatják be a világ első YouTube-videóját

Múzeumi kiállítási darab lett a világ első YouTube-videójából. A londoni Victoria and Alberta Museum (V&A) ugyanis megszerezte a történelmi videót, amit rekonstruált formában, a platform korai dizájnjában mutat be.

A 19 másodperces videóban a YouTube akkor 25 éves társalapítója, Jawed Karim látható a San Diego-i állatkertben. Az állatok előtt álló Karim arról beszél, hogy az elefántoknak nagyon hosszú ormányuk van. A 2005. április 23-án feltöltött videót az elmúlt két évtizedben 382 millióan látták és 18 millióan lájkolták.

A V&A szóvivője azt mondta, hogy 18 hónapot töltöttek azzal, hogy újjáépítsék a platform dizájnját 2006 decemberétől, a YouTube legrégebbi, online dokumentált időbélyegétől.

Neal Mohan, a YouTube vezérigazgatója azt mondta, a korai videóoldal rekonstruálásával nem csupán egy videót mutatnak meg. Hanem arra hívják a közönséget, hogy lépjenek vissza az időben egy globális, kulturális jelenség kezdetéhez.

A videót bemutató kiállítást a V&A South Kensington Design 1900-Now galériájában lehet megnézni. (via CNN)