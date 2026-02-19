Pénzért hamisan igazolta kötelező oltások beadását egy Pest megyei gyermekorvos és asszisztense

A Pest megyei főügyészség indítványozza egy gyermekorvos és asszisztense letartóztatását, miután a gyanú szerint pénzért cserébe hamisan igazolták a kötelező védőoltások beadását.

A Blikk cikke szerint az orvos és asszisztense 2025 októberétől 2026 januárjáig számos esetben igazolta valótlanul a kötelező oltás beadását az egészségügyi kiskönyvben. A nagyobb gyerekeket meg is szúrták, hogy a gyerekek igazolni tudják a védőnőnek az oltás beadását. Valójában azonban nem juttattak oltóanyagot a testükbe.

Fotó: Czeglédi Zsolt/MTI/MTVA

Az ügyészség több rendbeli minősített vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indítványozza a két nő letartóztatását. A kényszerintézkedést azért kezdeményezik, mert tartanak tőle, hogy a gyanúsítottak folytatnák a bűncselekmények elkövetését. A letartóztatásról a Budakörnyéki Járásbíróság csütörtökön dönt.