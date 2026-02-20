A szlovákok csaknem kétharmada tart a világháború kitörésétől

A szlovákok csaknem kétharmada tart attól, hogy öt éven belül kitörhet a harmadik világháború – írta meg a Denník N. Területi szinten nincsenek nagy különbségek, viszont jellemzően az idősebbek és a nők félnek jobban a konfliktustól.

Szlovák katona németországi gyakorlaton. Fotó: MARCUS BRANDT/dpa Picture-Alliance via AFP

A lapnak nyilatkozó Ipsos-elemző, Roman Pudmarčík szerint a félelem nem feltétlenül csak a katonai fenyegetésekből fakad. Az elmúlt években tapasztalt világjárvány, a magasabb infláció és a globális háborús konfliktusok összességében vezethettek általános lakossági bizonytalansághoz. Pudmarčík szerint a pártok kampányaiban visszatérő elem lesz a háború, mivel a félelem erős érzelem, ami politikai szempontból hasznosítható.

A globális konfliktustól való félelem leginkább az ellenzéki szavazókra jellemző. A Szabadság és Szolidaritás (SaS) szavazóinak közel 80 százaléka, a Progresszív Szlovákia és a Szlovákia Mozgalom támogatóinak nagyjából háromnegyede fél a világháborútól. A kormánykoalíció szavazói körében is érezhető az aggodalom: a Robert Fico elnök által vezetett Smer támogatóinak fele tart a konfliktustól, a Hlas szavazóinak pedig ennél valamivel még nagyobb része is.