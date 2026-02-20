Airbnb-s lakásokba törtek be a VII. kerületben, letartóztatták őket

Két fiatal férfi február 14-én bement egy VII. kerületi társasház egyik rövidtávú bérbeadással hasznosított lakásába úgy, hogy annak kulcsát a kulcsszéfből megszerezték, és mivel az ingatlanban nem tartózkodott senki, ott töltötték az éjszakát; főztek, ettek, aludtak.

Másnap este egy harmadik társukkal együtt visszamentek a lakásba a kulccsal, amikor is felfigyeltek a szomszédos, külföldi turisták által bérelt, szintén airbnb lakásra. Amikor a bérlők épp nem tartózkodtak a lakásban, a csapat bement, és elektronikai eszközöket, parfümöket, napszemüveget, ruhaneműket és amerikai dollárt loptak el a lakásból. Ezek értéke összesen meghaladja az egymillió forintot. A zsákmányt átvitték a másik lakásba, majd távoztak a házból.

Miután bejelentették a bérlők a lopást, a járőrök a ház közelében, az utcán elfogták a három fiatal férfit, majd előállították őket a kerületi rendőrkapitányságra. Amikor átkutatták a gyanúsítottak által használt lakást, megtalálták a külföldiektől ellopott tárgyakat. A 16, 23 és 28 éves gyanúsítottakat lopás bűntett megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatásukat. (via Police.hu)