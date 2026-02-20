Meghalt a Grace Klinikából ismert színész, Eric Dane

53 éves korában elhunyt a legtöbbeknek a Grace Klinikából és az Eufória című sorozatból ismert színész, Eric Dane.

„Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Eric Dane csütörtök délután elhunyt, miután bátor küzdelmet folytatott az ALS-sel. Utolsó napjait közeli barátai, odaadó felesége és két gyönyörű lánya, Billie és Georgia körében töltötte, akik életének középpontját jelentették” – áll a közleményben.

Fotó: JAMIE SCHWABEROW/Getty Images via AFP

Dane 2025-ben jelentette be, hogy amiotrófiás laterálszklerózissal (ALS) él. A diagnózist követően „a betegség ismertsége növelésének és a kutatás támogatásának szószólóvá vált, eltökélten arra, hogy változást érjen el azok számára, akik ugyanazzal a küzdelemmel néznek szembe”.

Dane játszott többek között az egyik X-Men filmben, a Marley meg én-ben, és a Valentin nap című filmben. (CNN)