Egy szicíliai férfi illegális szemétlerakásra tréningelte a kutyáját

Cataniában egy férfi megtanította a kutyájának, hogy az út szélén hagyja a szemeteszsákokat ezzel kijátszva a térfigyelő kamerákat. Mármint a férfi, nem a kutya, a kutyát rögzítették a kamerák.

A felvételeken egy kistermetű kutya látható, amint a San Giorgio negyedben található Via Pulacarán végigsétál egy szemeteszsákkal a szájában, majd azt szabályosan az út szélén hagyja.

A közlemény a magatartást „annyira ravasznak, mint amennyire kétszeresen jogsértőnek” nevezte: egyrészt szennyezi a várost, másrészt egy mit sem sejtő háziállat felhasználásával próbálja kijátszani a szabályokat.

A szigorú olasz rendőrség szerint azonban a „a leleményesség soha nem lehet mentség a civilizálatlanságra”. A férfit azonosították, és pénzbírsággal sújtották.

Az illegális hulladéklerakás Olaszországban – különösen a déli régiókban – jelentős probléma, komoly környezeti és gazdasági károkat okozva. 2023-ban több mint 9300, hulladékkal kapcsolatos jogsértést regisztráltak, ami 66 százalékos növekedést jelent az előző évhez képest. (Guardian)