Kozmikus művésznek állítunk emléket a Jeti Moziban

Vasárnap este mutatjuk be Horváth Balázs és Cseh András Tejutcagyerek című dokumentumfilmjét, amely Baksa-Soós János fantasztikus életművébe, zenével, rajzokkal, költészettel teli világába kalauzol minket.

Baksa-Soós azokra volt hatással, akik ránk voltak hatással. „Néha rá kell érnünk egy egész életre!” – mondta. Ő ráért, mi meg végigkövettük ezt a hihetetlen életet. Kodály Zoltán mellől startolva repülünk át a belváros feletti Kex-koncerteken, hogy a berlini punk legmélyebb bugyraiba merülve jussunk el nem tudjuk hova. A kozmoszba.

Rokonai, barátai, művésztársai mesélnek arról, hogy milyen különleges és kettős volt a személyiség, amely akkora tehetséggel volt megáldva, mint ide az űr.

A dokumentumfilmet a tavalyi Magyar Filmszemlén mutatták be.

A film vasárnap lesz látható a 444-en és a 444 Youtube-csatornáján. Angol felirat is állítható.

Azzal a céllal indítottuk el a 444 aloldalát, a Jeti Mozit a Magyar Dokumentumfilmesek Egyesületével (MADOKE) közösen, hogy megjelenési felületet biztosítsunk magyar dokumentumfilmeknek, amelyek néhány évvel a megjelenés után általában a polcokon végzik. Ezek legtöbbször díjnyertes, nagy sikerű dokumentumfilmek, de nehezen fellelhetők, miután lekerültek a mozivásznakról. A filmek nemcsak a Jeti Moziba, a 444 Youtube-csatornájára is felkerülnek, ott elérhetők is maradnak.