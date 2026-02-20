Láthatóvá tette az észak-magyarországi farkascsaládokat a hó

A nagy hónak köszönhetően sok mindent megtudtak a hazai farkasállomány életmódjáról és területhasználatáról összesen hat azonosított család megfigyelésével a szakemberek Észak-Magyarországon – derült ki a Bükki Nemzeti Park Igazagatóság (BNPI) közleményéből.

Az adatok elemzése után a Bükkben egy családot találtak, amely legalább hat egyedből áll. A Mátrában és környékén három különböző család territóriumát azonosították, amelyek érintkeznek egymással – az egyik Nógrádtól egészen a szlovák határig nyúlik. A határterületeken pedig két további családot valószínűsítenek, amelyek élettere átnyúlik az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság területére is.

A szakemberek a hó által megismerhették a ragadozók mindennapjait, a szagjelekkel jelölt kommunikációs pontokat és a farkascsalád közös játékának színtereit is. Ezen túl „megfigyelhető volt, hogyan használják ki a farkasok a terep adottságait – például vízfolyásokat vagy kerítésrendszereket – a sikeres zsákmányszerzéshez”.

Az adatgyűjtés során nem csak a nagyragadozókra, de zsákmányállataikra is figyeltek. „Ahol a körülmények engedték, genetikai mintavétel is történt, amely nélkülözhetetlen a populáció létszámának és a rokonsági szálaknak pontos feltérképezéséhez.”