Leesett az erkélyről, és szörnyethalt az Asos divatcég társalapítója Thaiföldön

külföld

Az online divatóriás, az Asos egyik társalapítója meghalt, miután lezuhant egy thaiföldi toronyház erkélyéről – közölte a rendőrség. A thaiföldi hatóságok szerint a február 9-én, a keleti tengerparti Pattayában holtan talált férfi Quentin Griffiths volt.

Egy rendőrségi nyomozó a BBC-nek elmondta, hogy a brit útlevéllel rendelkező Griffiths egyedül tartózkodott a lakásban, az ajtó belülről zárva volt, és nem találtak betörésre utaló nyomot a halál időpontjában. A boncolás sem mutatott ki idegenkezűségre utaló jeleket.

Griffiths 2000-ben társalapítója volt az Asosnak, és öt évvel későbbi távozása után is jelentős részvényes maradt a vállalatban. A rendőrség azt is közölte, hogy Griffiths két folyamatban lévő bírósági ügyben is érintett volt, amelyek stresszt okozhattak számára. (via BBC)

külföld Quentin Griffiths asos pattaya thaiföld